Mercato - OM : Coup de tonnerre pour Jérémie Boga ?

15 août 2020

Comme révélé par le10sport.com, André Villas-Boas cible Jérémie Boga pour cet été. Cependant, l’international ivoirien serait également dans le viseur de plusieurs clubs de Serie A, et l’un d’entre eux pourrait bien représenter un gros danger pour l’OM dans ce dossier…

Jérémie Boga a la cote sur le marché des transferts. Comme révélé par le10sport.com , l’international ivoirien est très apprécié par André Villas-Boas, qui serait prêt à le faire signer cet été en provenance de Sassuolo. L’ailier de 23 ans sort d’une très belle saison en Serie A, où il a marqué 11 buts et délivré 4 passes décisives en 34 rencontres de championnat. Egalement dans le viseur de Naples ou encore de l’Atalanta, Boga pourrait bien rapidement laisser de côté l’intérêt de l’OM…

Un accord trouvé avec Naples ?