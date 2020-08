Foot - Mercato - OM

Mercato - PSG : Cet ancien du PSG a été décisif pour Neymar !

Publié le 15 août 2020 à 22h15 par La rédaction

Parti en 2013, Nenê a laissé un bon souvenir aux supporters du PSG. Le Brésilien a même oeuvré quelques années après pour le club parisien en conseillant à Neymar...

L’arrivée de Neymar a été un événement important dans la nouvelle dimension du PSG sur la scène européenne. Même si l’idylle entre les deux n’a pas été facile les premières années, le Brésilien se sent désormais bien dans le club parisien comme en démontre son attitude en dehors et sur le terrain avec le PSG. Un constat qui fait sens avec la prestation XXL livrée par Neymar face à l’Atalanta en quart de finale de Ligue des Champions qui a ravi les supporters. Ces derniers peuvent d'ailleurs remercier un compatriote de Neymar, à savoir Nenê, ancien joueur du PSG de 2010 à 2013, qui a été décisif pour le choix de l'ancien du FC Barcelone.

« Je lui ai conseillé de venir ? Oui»