Mercato - ASSE : Le départ se précise pour Wahbi Khazri ?

Publié le 16 août 2020 à 1h15 par La rédaction

Sur la liste noire de Claude Puel, Wahbi Khazri serait à la recherche d’un nouveau club et pourrait voir une porte de sortie se dessiner dans les prochains jours.

Claude Puel l’a déclaré récemment, il souhaite de grands changements à l’ASSE. Le coach stéphanois voudrait réaliser un gros coup de balais estival et une liste noire aurait même été dressée. On trouverait sur celle-ci les noms de Stéphane Ruffier, Yann M’vila, Ryad Boudebouz ou encore Wahbi Khazri. Ce dernier qui possède un imposant salaire ne rentrerait plus dans les plans de Claude Puel qui préféré désormais Charles Abi et Jean-Philippe Krasso. Face à cette situation le Tunisien serait à la recherche d’un nouveau challenge et une porte de sortie se confirmerait pour l’attaquant de l’ASSE…

Un club turc sur Khazri !