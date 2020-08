Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme pour ce gardien de Tuchel !

Publié le 15 août 2020 à 23h15 par La rédaction

Prêté au PSG cette saison comme doublure de Keylor Navas, Sergio Rico ne devrait pas être conservé. Indésirable à Séville, une nouvelle piste s’est ouverte pour le portier espagnol.

Le marché des gardiens s’active au PSG, ou un chamboulement pourrait avoir lieu cet été. Si Keylor Navas sera bel et bien toujours le numéro 1 incontestable, mais derrière, les visages pourraient changer. De retour dans la capitale parisienne après son prêt au Real Madrid, Alphonse Areola n’entre pas dans les plans de Thomas Tuchel et devrait ainsi être cédé en cas d’offre intéressante. Le jeune Marcin Bulka quant à lui, actuel troisième gardien, pourrait quitter le club seulement un an après son arrivée librement en provenance de Chelsea. Souhaitant davantage de temps de jeu et étant en fin de contrat en 2021, le gardien polonais serait la priorité du Genoa pour palier au départ de Matia Perrin, de retour à la Juventus. Enfin, prêté cette saison par le FC Séville, Sergio Rico ne devrait pas être conservé par le PSG. N’ayant disputé que sept petites rencontres toutes compétitions confondues, le portier espagnol est donc à la recherche d’un nouveau défi, alors que le FC Séville ne compterait plus non plus sur lui.

Inzaghi veut Sergio Rico !