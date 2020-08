Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi reçoit un énorme conseil pour son avenir !

Publié le 15 août 2020 à 23h00 par La rédaction

Après la déroute face au Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions, beaucoup de choses devraient changer au FC Barcelone. Et le départ de Lionel Messi pourrait rapidement revenir sur la table, alors que l’Inter Milan rêverait toujours de l’attirer…

La claque reçue par le FC Barcelone en Ligue des Champions devrait faire changer beaucoup de choses au Barça. Humilié 8-2 par le Bayern Munich en quart de finale, les Blaugrana devraient rapidement changer d’entraîneur, alors que Gérard Piqué a d’ores et déjà demandé du changement au sein de la direction barcelonaise. Lionel Messi, visiblement agacé et triste de la déroute de son équipe, pourrait voir son avenir revenir sur la table, alors qu'il est toujours dans le viseur de l’Inter Milan. Et plusieurs personnes semblent croire en la possibilité de le voir débarquer en Italie…

« C’est une très bonne équipe »