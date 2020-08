Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça peut y croire pour cet espoir français !

Publié le 21 août 2020 à 23h45 par La rédaction

Comme le 10 Sport vous l’avait révélé, Matteo Guendouzi est pisté par le Real Madrid et le FC Barcelone. Du côté d’Arsenal où il ne ferait plus l'unanimité, un départ du français se préciserait.

Depuis le match contre Brighton le 20 juin dernier où il a affiché un comportement agressif envers Neal Maupay, Matteo Guendouzi ne fait plus partie des plans de son coach, Mikel Arteta. Le milieu de terrain français est donc logiquement poussé vers la sortie. Plusieurs clubs sont intéresses dont le Real Madrid, Leicester, Villareal et le FC Barcelone.

Arsenal doit vendre