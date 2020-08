Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre de contrat entre les mains de Thiago Silva ?

Publié le 21 août 2020 à 17h00 par Th.B.

Alors qu’il attendait une proposition de la part du PSG, la Fiorentina aurait formulé une offre de contrat pour deux saisons à Thiago Silva. Mais Chelsea pourrait bien rafler la mise.

Thiago Silva est sans contestation possible l’un des défenseurs centraux les plus élégants du football européen malgré ses 35 ans. En septembre prochain, le capitaine du PSG soufflera sa 36ème bougie, et cela pourrait bien ne pas être à Paris. En effet, le contrat du Brésilien expirera une fois que la finale de la Ligue des champions, programmée dimanche à Lisbonne face au Bayern Munich, se sera déroulée. Ensuite, Thiago Silva aurait décidé de sérieusement se pencher sur la question de son avenir. Et les options ne manqueraient pas.

La Fiorentina, la partie émergée de l’iceberg dans le dossier Silva ?