Mercato - PSG : L’énorme message de Kylian Mbappé sur son arrivée au PSG !

Publié le 23 août 2020 à 8h30 par T.M.

En 2017, Kylian Mbappé s’est engagé au PSG. Un choix motivé par l’envie de connaitre des grands rendez-vous comme la finale de Ligue des Champions de ce dimanche.

Ce dimanche, le PSG peut enfin toucher réaliser son rêve : remporter la Ligue des Champions. Depuis 2011 et l’arrivée de QSI, le club de la capitale court après cet objectif. Et pour cela, les propriétaires qataris n’ont pas hésité à lâcher des centaines de millions d’euros pour bâtir la meilleure équipe. Cela a notamment été le cas en 2017 avec les 400M€ dépensés pour faire venir Neymar et Kylian Mbappé. Aujourd’hui, cet investissement pourrait enfin être rentable. Une possible joie pour les propriétaires du PSG, mais aussi pour les joueurs de Thomas Tuchel. En effet, comme l’a fait savoir Mbappé, s’il a rejoint le club de la capitale, c’est pour disputer ce genre de rencontre.

« La raison pour laquelle je suis venu ici »