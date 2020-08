Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay, Lautaro Martinez… Le Barça a tranché !

Publié le 23 août 2020 à 10h15 par H.G.

Alors que Lautaro Martinez et Memphis Depay sont annoncés dans le viseur du FC Barcelone afin de succéder à Luis Suarez, le club catalan aurait clairement établi une priorité entre les deux joueurs.

Cet été, le FC Barcelone entend remodeler son effectif en profondeur en se séparant de certains cadres sur le déclin. Ce serait notamment le cas de Luis Suarez qui, à 33 ans, affiche un net déclin physique depuis maintenant plusieurs mois. Et deux noms reviennent avec insistance ces derniers temps afin de succéder à l’attaquant uruguayen, à savoir Lautaro Martinez et Memphis Depay. Mais entre les deux attaquants, le Barça aurait clairement fait du buteur argentin de l’Inter sa priorité.

Memphis Depay serait ciblé, mais la priorité resterait Lautaro Martinez !