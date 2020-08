Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet attaquant qui évoque des retrouvailles avec Koeman au Barça

Publié le 23 août 2020 à 10h45 par T.M.

Lancé par Ronald Koeman en sélection des Pays-Bas, Myron Boadu a été interrogé sur de possibles retrouvailles au FC Barcelone, lui qui pourrait remplacer un certain Luis Suarez.

Outre le cas Lionel Messi, celui de Luis Suarez fait actuellement énormément parler. A 33 ans, l’Uruguayen ressent de plus en plus le poids des années. Des performances en déclin qui auraient convaincu Ronald Koeman de ne pas l’inclure dans son nouveau projet au FC Barcelone. A un an de la fin de son contrat, le Pistolero serait ainsi poussé vers la sortie. A la pointe de l’attaque du Barça, un nouveau buteur est donc attendu. Alors que la priorité resterait Lautaro Martinez, Koeman verrait aussi d’un bon oeil une possible arrivée de Memphis Depay, son capitaine en sélection des Pays-Bas. Il y a quelques mois, la presse espagnole évoquait également un intérêt pour Myron Boadu, attaquant de l’AZ Alkmaar, lancé en sélection par l’actuel entraîneur du Barça. Peut-on donc envisager des retrouvailles ?

« Je ne pense pas être encore prêt pour cela »