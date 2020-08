Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Lautaro Martinez, le Barça est prêt à tous les sacrifices !

Publié le 23 août 2020 à 11h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 23 août 2020 à 11h42

Alors que le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur Lautaro Martinez pour succéder à Luis Suarez, le club catalan serait prêt à tout pour parvenir à attirer l’attaquant argentin de l’Inter et contrer les prétentions élevées des Nerazzurri.

Après avoir subi une terrible débâcle en Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2), l’heure est maintenant au renouvellement du côté du FC Barcelone. En effet, les dirigeants catalans seraient plus que jamais conscients des lacunes de leur effectif, chose qui les conduirait à vouloir le remodeler en profondeur d’ici la fin de la fenêtre estivale des transferts en octobre. Dans cette perspective, plusieurs cadres du Barça pourraient être invités à faire leurs valises dans les semaines à venir, et notamment Luis Suarez. L’attaquant uruguayen de 33 ans n’incarne plus l’avenir du club catalan en plus d’être victime d’un net déclin physique depuis maintenant plusieurs mois, et cela risquerait de ne lui laisser d’autres choix que de partir cet été, à un an du terme de son contrat. Cependant, une fois son départ acté, le FC Barcelone devra ensuite remplacer celui qu’on surnomme El Pistolero . Et dans cette optique, le Barça aurait une priorité absolue : Lautaro Marinez.

Lautaro Martinez, la priorité absolue du FC Barcelone pour cet été !

À défaut de pouvoir rapatrier Neymar cet été trois ans après son départ au PSG, les Blaugrana auraient décidé de jeter leur dévolu sur l’attaquant de l’Inter. Celui qu’on surnomme El Toro serait même la priorité absolue des pensionnaires du Camp Nou d’après les informations publiées par Mundo Deportivo ce dimanche. Le remplacement de Quique Setién par Ronald Koeman n’aurait rien changé à cette tendance, quand bien même l’ancien sélectionneur des Pays-Bas aurait également coché le nom de Memphis Depay. Entre les deux joueurs, le FC Barcelone semble avoir tranché, et Lautaro Martinez ferait clairement office de priorité. Cependant, comme l’explique le quotidien catalan, le plus dur sera maintenant d’avoir l’aval de l’Inter après avoir déjà trouvé un accord avec le joueur, chose annoncée par SPORT . Ainsi, les Nerazzurri continueraient de demander un chèque de 111M€ pour laisser filer le natif de Bahía Blanca, un montant qui équivaut à celui de sa clause libératoire active entre le 1er et le 15 juillet. Cependant, le FC Barcelone, dont personne n’est sans savoir que les finances ne sont pas au beau fixe, ne serait pas en mesure de débourser une telle somme et voudrait inclure des joueurs dans l’opération afin de diminuer son coût. Et dans cette optique, le club catalan serait prêt à sacrifier quatre de ses joueurs.

Le Barça serait prêt à sacrifier quatre de ses joueurs pour convaincre l’Inter !