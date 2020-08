Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha a pris une énorme décision pour le recrutement estival !

Publié le 23 août 2020 à 10h30 par H.G.

Alors qu’il était annoncé que l’heure serait à l’austérité du côté du PSG pour ce mercato estival, la situation aurait finalement changé après le parcours historique du club de la capitale en Ligue des Champions.

Si le PSG disputera ce dimanche sa première finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, les regards de Leonardo et de l’état major parisien sont d’ores et déjà sur la suite avec la saison 2020-2021 qui se profile. Dans cette optique, le directeur sportif du club de la capitale aura la lourde tâche de renforcer l’effectif de Thomas Tuchel en comblant plusieurs carences affichées par l’écurie parisienne cette saison, notamment au milieu de terrain et au niveau des latéraux, tout en débusquant un successeur à Thiago Silva. Des objectifs délicats après le passage de la pandémie de Covid-19 et l’impact financier que celle-ci a eu sur les finances de l’ensemble des clubs européens. De ce fait, il était annoncé que le PSG allait se concentrer sur des cibles moins onéreuses dans les semaines à venir pour tenter de se renforcer. Cependant, il se pourrait que la donne ait finalement évolué…

Doha va offrir une enveloppe plus conséquente à Leonardo pour recruter !