Foot - PSG

PSG : Le nouveau Neymar fait l’unanimité au PSG !

Publié le 23 août 2020 à 9h00 par T.M.

Cette saison, Neymar affiche un visage bien différent au PSG. Véritable leader du club de la capitale, le Brésilien est métamorphosé et forcément, en interne, on apprécie cela.

Les envies d’ailleurs de Neymar semblent désormais bien loin. Il y a quelques mois encore, le Brésilien souhaitait à tout prix quitter le PSG pour retrouver le FC Barcelone. Désormais, c’est un joueur pleinement investi dans le projet parisien que l’on voit lors de ce Final 8 de la Ligue des Champions. Reparti pour une 3ème saison avec le PSG, Neymar a fait le dos rond face à la colère des supporters avant de se racheter totalement en livrant des prestations exceptionnelles dans les grands rendez-vous européens. C’est d’ailleurs lui qui a porté le PSG contre l’Atalanta et Leipzig pour l’amener en finale. Aujourd’hui, le joueur de 28 ans est totalement métamorphosé, étant fin heureux au sein du groupe parisien.

« Il met l’ambiance et les autres suivent »