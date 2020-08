Foot - PSG

PSG : Plus déterminé que jamais, Neymar veut écrire l'histoire !

22 août 2020

Alors que le PSG affrontera ce dimanche le Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions, Neymar sera attendu au tournant. L’international brésilien pourrait entrer dans l'histoire en offrant au club de la capitale sa première Coupe aux grandes oreilles, et il en est bien conscient.

Pour la première fois de son histoire, le PSG est parvenu à décrocher son ticket pour la finale de la Ligue des Champions en s’imposant face au RB Leipzig mardi dernier. Ainsi, le rêve de QSI, qui a racheté le club en 2011, ainsi que celui de nombreux supporters du club de la capitale, est proche de de se réaliser. Ce dimanche, les pensionnaires du Parc des Princes auront l’occasion d’entrer dans l’histoire en remportant leur première Ligue des Champions et ainsi monter sur le toit de l’Europe. Mais avant toute chose, le PSG se devra de faire tomber l’expérimenté adversaire qui se dressera face à lui, à savoir le Bayern Munich. Le club allemand est en pleine réussite en ce moment, après avoir humilié le FC Barcelone en quart de finale (8-2) avant de s’imposer face à l’OL en faisant preuve d’un réalisme glacial (3-0). Le club de la capitale est prévenu et n’aura donc pas droit à l’erreur face aux Bavarois. Et si l’ensemble de l’équipe du PSG sera attendu au tournant, l’attention est tout particulièrement pointée sur Neymar à la veille de la finale de ce Final 8 inédit.

Neymar, un leader plus épanoui que jamais au PSG

Quoi de mieux que de soulever la Ligue des Champions pour conclure la saison de sa rédemption ? Ce dimanche, face au Bayern Munich, Neymar pourrait enfin se racheter définitivement auprès des supporters du PSG après le feuilleton de son vrai-faux retour au FC Barcelone l’été dernier. Un départ manqué qui ne l’a pas marqué tant que ça quand on constate à quelle vitesse il s'est remobilisé en affichant son meilleur visage sur le terrain. Pour autant, l’attaquant de 28 ans a longtemps souffert de ce feuilleton au niveau de son image, beaucoup de supporters du PSG ne voulant plus le voir fouler la pelouse du Parc des Princes. Seulement, c’est avec le temps que les maux du coeur finissent par guérir progressivement. Ainsi, une bonne partie des supporters semble avoir maintenant pardonné la star brésilienne, tandis que Neymar a de son côté oublié ses envies d’ailleurs. En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé, l’ancien joueur de Santos est plus heureux que jamais au PSG et à Paris, au point d’être désormais ouvert à la possibilité de prolonger son contrat expirant actuellement en 2022. Pour l’heure, aucune proposition n’a été formulée par Leonardo dans cette optique, mais on peut supposer que cela pourrait changer si Neymar venait à emmener l’écurie parisienne sur le toit de l’Europe alors que de son propre aveu, il vit actuellement son « meilleur moment » dans la capitale française.

« Gagner la Ligue des Champion avec le PSG, ce serait entrer dans l’histoire »