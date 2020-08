Foot - Mercato - PSG

Mercato : Avec Neymar, le PSG est en train de vivre un truc de fou !

Publié le 21 août 2020 à 6h15 par A.M.

Pendant de nombreux mois Neymar a semblé traîner son spleen au PSG, au point de réclamer son départ l'été dernier. Mais ce temps-là est révolu et le Brésilien est plus épanoui que jamais à Paris.

Le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain durant l'été 2017 est passé proche d'être l'un des plus gros flops de l'histoire du football. Et pour cause, le club de la capitale a investi 222M€ pour attirer le Brésilien qui a connu deux premières saisons très délicates à Paris. Entre les blessures et les échecs européens, Neymar a même réclamé son départ l'été dernier afin de retourner au FC Barcelone. En vain. Et aujourd'hui, il ne doit pas le regrette. Et pour cause, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'entente est idéale entre le PSG et Neymar. Après deux années délicates, on frôle la perfection. Le joueur se sent aussi bien dans le club que dans la ville et le vestiaire.

Neymar plus épanoui que jamais à Paris