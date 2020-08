Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva a l’embarras du choix !

Publié le 21 août 2020 à 5h15 par La rédaction

En fin de contrat avec le PSG, bien qu’il ait ouvert la porte à une prolongation, Thiago Silva ne serait pas dans le flou concernant son avenir au vu des possibilités qui se présenteraient à lui.

Une finale et puis la page Thiago Silva au PSG se tournera définitivement ? Dimanche, lors du choc face au Bayern Munich en Ligue des champions, le capitaine du PSG pourrait quitter le club de la capitale en étant sur le toit de l’Europe ou en ayant échoué à deux doigts d’offrir à son club la première Ligue des champions de son histoire. En effet, son contrat se terminera à l’issue de cette finale de C1. Certes, le joueur a lui-même fait savoir, et ce à plusieurs reprises, qu’il était prêt à rempiler pour une saison supplémentaire au PSG. Néanmoins, en l’état, un départ semble bien plus probable. Mais pour aller où ?

La Fiorentina, Chelsea…