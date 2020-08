Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Neymar sur sa situation au PSG !

Publié le 22 août 2020 à 9h30 par La rédaction

A la veille de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich, Neymar s'est exprimé sur sa joie d'être aujourd'hui un joueur du PSG. De quoi confirmer un peu plus qu'un départ est loin pour le Brésilien.

La tension monte à un peu plus de 24h de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich. Les Parisiens ne sont qu’à un match de décrocher le titre ultime, qu’ils attendent depuis tant d’années, et qui était l’objectif principal lors de l’arrivée de QSI dans la capitale. Neymar, lui, réalise sans aucun doute sa meilleure saison dans la capitale française, et n’a jamais été aussi heureux. Une joie de nouveau exprimée par Neymar ce samedi...

« Je sens que je n’ai jamais aussi bien joué depuis mon arrivée à Paris »