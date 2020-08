Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme départ au PSG qui aurait rendu service à Neymar !

Publié le 21 août 2020 à 12h00 par La rédaction

Actuellement en grande forme en Ligue des Champions, Neymar semble plus épanoui que jamais au PSG. Une situation impensable il y a quelques mois et qui aurait facilité par le départ de... Dani Alves.

Homme clé du parcours exceptionnel que réalise le PSG en Ligue des Champions, Neymar semble désormais parfaitement inscrit dans le projet du club parisien. Une situation inédite car l’idylle entre la star brésilienne et le club parisien a été marquée de hauts et de bas comme l’ont montré ses deux premières saisons très délicates à Paris. Entre les blessures et les échecs européens, Neymar avait même réclamé son départ l'été dernier afin de retourner au FC Barcelone. De l’histoire ancienne désormais comme l’ont montré ses prestations XXL en Ligue des Champions de la part de la star brésilienne qui a évolué grâce au départ de l’un de ses compatriotes qui était au PSG comme l'explique l'Équipe

Le départ d'Alves a changé Neymar

En effet, le départ de Daniel Alves aurait eu un impact important dans le comportement de Neymar au PSG en l’amenant à aller davantage vers les autres. Il aurait évolué et serait moins autocentré, plus inscrit dans le fameux projet, même si certains n’y voient qu’une posture comme le rapporte le média français. Pour rappel Daniel Alves est parti l'été dernier du PSG, retournant dans son pays natal, le Brésil, pour jouer à São Paulo. Un an après, le PSG est en Ligue des Champions avec un Neymar au sommet de son art.