Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva va énormément manquer au PSG !

Publié le 22 août 2020 à 4h45 par T.M.

Ce dimanche, face au Bayern Munich, Thiago Silva pourrait bien disputer son dernier match avec le PSG. Un départ qui va laisser un énorme vide au sein du club de la capitale.

Une page devrait prochainement se tourner au PSG. Arrivé en 2012, Thiago Silva est l’un des visages du projet QSI. Mais pour le Brésilien, l’aventure touche à sa fin. En effet, Leonardo ne semble pas avoir prévu de le prolonger et après la finale de Ligue des Champions, le défenseur de 35 ans sera alors libre de s’engager où il le souhaite, lui qui est annoncé à la Fiorentina ou encore à Chelsea. Pour Thiago Silva, un nouveau chapitre va donc s’ouvrir, de même que pour le PSG. Mais au sein du club, on va énormément regretter l’ancien du Milan AC.

« Une personne dont je resterai toujours proche »