Mercato - PSG : Direction l'Angleterre pour Thiago Silva ?

Publié le 21 août 2020 à 21h30 par D.M. mis à jour le 21 août 2020 à 21h31

En fin de contrat avec le PSG, Thiago Silva aurait entamé des discussions avec Chelsea. Les négociations seraient bien avancées et pourraient s’accélérer après la finale de la Ligue des champions.

L’aventure de Thiago Silva au PSG touche à sa fin. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 30 juillet dernier, Leonardo veut tourner la page et ne souhaite pas prolonger le contrat du Brésilien. La finale de Ligue des champions ce dimanche face au Bayern Munich devrait donc être la dernière apparition du défenseur sous le maillot parisien. Mais quel sera le prochain club de Thiago Silva ? La presse italienne indiquait ces derniers jours que la Fiorentina serait idéalement placée dans ce dossier et aurait même trouvé un accord avec le joueur. De son côté, les médias anglais évoquent ce vendredi un intérêt de Chelsea. Selon The Guardian , Thiago Silva aurait été proposé au club londonien.

Lampard apprécierait le profil de Thiago Silva