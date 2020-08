Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva, et maintenant ?

Publié le 21 août 2020 à 17h30 par Thomas Bourseau

Comme le10sport.com vous l’a révélé en juillet dernier, la prolongation de Thiago Silva à cause de son clash avec Leonardo semblait alors impossible et est toujours peu probable. En fin de contrat avec le PSG, le Brésilien ne manquerait pas de solutions, mais laquelle va-t-il choisir ?

Huit saisons au PSG, une pléiade de trophées remportés avec le club de la capitale et dimanche soir, Thiago Silva pourrait bien rafler le plus beau qu’un joueur puisse gagner avec son club, à savoir la Ligue des champions. Face au Bayern Munich, le capitaine du PSG aura la possibilité de laisser une trace indélébile dans l’histoire du club. Mais après cela, Thiago Silva devrait aller voir ailleurs. La cause ? Son contrat arrivera à expiration et il n’est pas parti pour le prolonger. Le 30 juillet dernier, le10sport.com vous avait révélé en exclusivité qu’un clash avait surgi entre Leonardo et Thiago Silva. Ce qui semble avoir mis un terme à toute discussion. Malgré les récentes déclarations de Thiago Silva dans la presse sur sa volonté de prolonger au PSG, le train serait bien passé pour le capitaine parisien.

Paris c’est fini, direction la Fiorentina ?

Récemment, Calciomercato.com a expliqué que Franck Ribéry, qui a déposé ses valises à Florence l’été dernier, jouerait les intermédiaires entre ses dirigeants et le clan Thiago Silva pour qu’une opération puisse aboutir. Le portail transalpin allait d’ailleurs plus loin en assurant que l’ancienne star du Bayern Munich avait convaincu le Brésilien de le rejoindre à la Fiorentina. Ce vendredi, Fabrizio Romano a apporté des précisions importantes sur ce dossier en assurant qu’une offre de deux ans aurait été proposée au clan Thiago Silva par La Viola. Cependant, le journaliste du Guardian a assuré que le capitaine du PSG comptait attendre que la finale de la Ligue des champions soit de l’histoire ancienne avant de se pencher sur son avenir et de prendre une décision finale. En plus de la Fiorentina, trois autres clubs seraient sur les rangs pour accueillir Thiago Silva, libre de tout contrat cet été. Mais un cador anglais pourrait doubler tout le monde dans la course à la signature du Brésilien.

Mais Chelsea reste en embuscade !