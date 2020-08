Foot - PSG

PSG : Le clan Pavard envoie un message au PSG avant la finale de Ligue des champions !

Publié le 22 août 2020 à 17h40 par La rédaction mis à jour le 22 août 2020 à 17h44

Agent de Benjamin Pavard, Joseph Mohan a indiqué que le joueur avait soif de victoire et compte bien remporter la Ligue des champions ce dimanche.