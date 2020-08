Foot - PSG

PSG : Mourinho glisse un tacle au PSG !

Publié le 21 août 2020 à 14h50 par La rédaction

Alors que le PSG peut remporter ce dimanche sa première Ligue des Champions, José Mourinho estime toutefois que cela est un échec que le club de la capitale n’ait pas réussi à le faire plus tôt.