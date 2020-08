Foot - PSG

PSG : La bande à Neymar pourrait toucher le pactole grâce à… Ibrahimovic !

Publié le 21 août 2020 à 4h30 par T.M.

Le PSG n’est donc plus qu’à une marche du sacre en Ligue des Champions. Un titre qui pourrait rapporter gros aux joueurs de Thomas Tuchel et ce grâce à un certain Zlatan Ibrahimovic.

Les Qataris touchent enfin leur rêve du bout des doigts. Arrivé au PSG en 2011, QSI n’a pas caché son désir de remporter la Ligue des Champions. Après s’être heurté au plafond de verre des quarts de finale et avoir vécu deux terribles échecs contre Barcelone et Manchester United, le club de la capitale peut enfin y croire. En effet, lors du Final 8 de la Ligue des Champions, le groupe de Thomas Tuchel, notamment porté par Neymar, impressionne. Qualifié pour la finale, le PSG va désormais devoir renverser le Bayern Munich pour espérer soulever la Coupe aux grandes oreilles.

500 000€ pour la Ligue des Champions