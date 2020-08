Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel reçoit un soutien de poids dans sa gestion d'Icardi !

Publié le 22 août 2020 à 17h00 par La rédaction

Sur le banc lors de la demi-finale contre Leipzig, Mauro Icardi ne devrait une nouvelle fois pas être titulaire en finale contre le Bayern Munich. Une décision forte de Tuchel totalement compréhensible pour Pauleta.

Les temps sont difficiles pour Mauro Icardi. Alors que le PSG a décidé de le conserver définitivement à l’issue de son prêt, les bonnes prestations se font plus rares pour l'Argentin, si bien que Thomas Tuchel a décidé de ne pas le faire entrer en jeu face à Leipzig en demi-finale de Ligue des Champions. Le buteur du PSG a ainsi fait les frais de l'incroyable entente entre Neymar, Mbappé et Di Maria. Un choix fort qui a d'ailleurs donné raison à Tuchel sur cette rencontre. Et alors que l'entraîneur du PSG pourrait remettre ça en finale contre le Bayern Munich, Pauleta comprend cette gestion.

Pauleta comprend le déclassement d'Icardi !