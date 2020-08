Foot - PSG

PSG : Kahn redoute Neymar et Mbappe !

Publié le 22 août 2020 à 15h50 par La rédaction

A quelques heures de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich, Oliver Kahn s’est exprimé devant la presse, redoutant notamment la vivacité de Neymar et Kylian Mbappe.