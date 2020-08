Foot - PSG

PSG : Bernard Tapie envoie un incroyable message aux supporters de l'OM !

Publié le 22 août 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que le PSG pourrait bien devenir le deuxième club français à remporter la Ligue des Champions après l'OM en 1993, Bernard Tapie reconnait qu'il supportera le club de la capitale et demande aux Marseillais d'en faire autant.

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec l'histoire. Et pour cause, le club de la capitale s'apprête à disputer la première finale de Ligue des Champions de son histoire face au Bayern Munich. Le PSG pourrait donc devenir le deuxième club français à remporter la C1 après l'OM en 1993 et le premier à détenir deux Coupes d'Europe. Et bien évidemment, du côté de Marseille, on préférerait rester les seuls à avoir décroché ce trophée. Et pourtant, Bernard Tapie, président de l'OM lorsque le club a remporté la Ligue des Champions, affiche son soutien pour le PSG.

Tapie demande aux Marseillais de supporter le PSG !