Foot - PSG

PSG : Mbappé lance un avertissement au Bayern Munich !

Publié le 22 août 2020 à 21h00 par D.M.

Présent en conférence de presse ce samedi, Kylian Mbappé a évoqué la finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich et a rassuré sur son état physique.

Kylian Mbappé a imaginé le pire. Blessé le 24 juillet dernier en finale de Coupe de France face à l’ASSE, l’attaquant a admis qu’il avait eu peur de louper la fin de la Ligue des champions : « La vérité, le soir de la victoire contre Saint-Etienne je n’y croyais pas. Je pensais que c’était mort. J’ai pleuré toute la nuit. Je me suis réveillé le lendemain matin en me disant d’essayer de faire le maximum, des journées pleines de soin, de rentrer à la maison et faire encore des soins . » Finalement, Kylian Mbappé a réussi sa mission. L’international français est entré en jeu face à l’Atalanta, a été titularisé face au RB Leipzig et devrait de nouveau être sur le terrain ce dimanche en finale de Ligue des champions face au Bayern Munich.

« Je vais tout donner pour aider l'équipe à gagner »