Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Malgré l'épopée européenne, Leonardo doit-il se séparer de Tuchel ?

Publié le 24 août 2020 à 8h00 par La rédaction mis à jour le 24 août 2020 à 8h12

Certes, le PSG a échoué à une marche du sacre en Ligue des champions suite à sa défaite face au Bayern Munich (0-1). Avec le coaching de Thomas Tuchel lors de ce Final 8, Leonardo doit-il conserver l’entraîneur allemand la saison prochaine ? C’est notre sondage du jour !

Il ne manquait pas grand chose, le dernier geste que Kylian Mbappé, Marquinhos, Neymar, Angel Di Maria et même Eric Maxim Choupo-Moting n’ont pas su maîtrisé face au Bayern Munich. En prenant en compte toutes les qualités du champion d’Allemagne, le champion de France a eu sa carte à jouer lors de cette finale de Ligue des champions, mais s’est incliné après avoir encaissé un but d’un ancien titi parisien, à savoir Kingsley Coman. Pour un sacre en C1, le PSG devra donc attendre la saison prochaine pour retenter sa chance. Mais lors de ce Final 8 de Ligue des champions, Thomas Tuchel a su faire des choix forts en sortant du onze de départ Mauro Icardi pas en réussite depuis le restart et en titularisant Ander Herrera et Leandro Paredes au milieu de terrain en finale bien que Marco Verratti était apte à jouer. Alors, après un quadruplé national et une finale de Ligue des champions, Thomas Tuchel a-t-il mérité d’honorer son contrat au PSG jusqu’à son terme ?

Une domination nationale et une finale de Ligue des champions, assez aux yeux de Leonardo ?

Depuis son retour à la tête de la direction sportive du PSG, Leonardo semble toujours avoir voulu nommer un entraîneur qu’il avait lui-même sélectionné. Le10sport.com vous a assuré en mai dernier que l’ombre de Massimiliano Allegri planait toujours au-dessus de Thomas Tuchel, Leonardo étant régulièrement en contact avec le technicien italien sans club. L’Inter serait proche de le recruter dans l’optique d’un départ d’Antonio Conte. Le directeur sportif du PSG se retrouve face à une course contre la montre pour le technicien transalpin alors que Thomas Tuchel a le soutien de son vestiaire en témoignent les déclarations de Kylian Mbappé en conférence de presse et d’Angel Di Maria lors d’un entretien à l’UEFA la semaine dernière.