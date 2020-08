Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive déjà lancée par Leonardo pour Allegri ?

Publié le 24 août 2020 à 19h45 par B.C.

Au lendemain de la défaite du PSG en finale de Ligue des Champions, l'avenir de Thomas Tuchel paraît assez incertain. Proche de Massimiliano Allegri, Leonardo n'aurait toutefois pas approché l'entraîneur italien, pour le moment.

Après une saison pour le moins mouvementée, l'heure est au bilan pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale s'est incliné ce dimanche soir en finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, et cela pourrait avoir des conséquences sur l'avenir de Thomas Tuchel. En effet, l'entraîneur allemand n'a pas été choisi par Leonardo, et à en croire les dernières informations de Sky Sport , son avenir serait aujourd'hui incertain alors que Tuchel entre dans sa dernière année de contrat. L'ombre de Massimiliano Allegri plane logiquement au-dessus de l'entraîneur du PSG, mais aucune démarche concrète n'aurait été récemment entreprise par Leonardo pour faire venir l'ancien de la Juventus.

Aucun contact récent avec Allegri