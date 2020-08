Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande confirmation pour la succession de Thomas Tuchel !

Publié le 24 août 2020 à 17h45 par T.M.

Alors que la défaite du PSG en finale de Ligue des Champions pourrait être fatale à Thomas Tuchel, le nom de Massimiliano Allegri revient à nouveau sur la table pour s’asseoir sur le banc parisien.

Ce lundi, le PSG fait grise mine. Il y a quelques heures, tout un club rêve d’enfin pouvoir soulever la première Ligue des Champions de son histoire. Finalement, tout s’est écroulé face au terrible réalise du Bayern Munich (1-0). Désormais, le club de la capitale va devoir se relever pour repartir à l’attaque de son rêve européen. Mais avec quelle équipe ? Et avec quel entraîneur ? En effet, Thomas Tuchel, bien qu’il ait encore un an de contrat avec le PSG, pourrait ne pas rester sur le banc de touche. A la suite de cette finale perdue, Gianluca Di Marzio a annoncé au micro de Sky Sport que certains employés du club de la capitale évoquait une possible fin d’aventure pour Tuchel.

Tuchel out, Allegri in ?