Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir de ce cadre du Barça est encore loin d’être tranché !

Publié le 24 août 2020 à 10h30 par T.M.

Face au grand renouvellement qui se prépare au FC Barcelone, Sergio Busquets voit son avenir être remis en question en Catalogne. Son entourage a apporté certaines précisions.

Devant les médias il y a quelques jours, Josep Maria Bartomeu a surpris tout le monde en donnant une liste de joueurs instransférables. Et plusieurs cadres du FC Barcelone ne s’y trouvaient pas, parmi lesquels Sergio Busquets. A 32 ans, l’Espagnol est la pierre angulaire du système blaugrana, mais les années passent et en Catalogne, l’avenir se nomme Frenkie De Jong. En effet, désormais sur le banc du Barça, Ronald Koeman a bien l’intention de faire jouer son compatriote à son « vrai » poste, c’est-à-dire devant la défense. De quoi donc mettre en danger Busquets. Peut-on alors imaginer un départ de l’emblématique joueur blaugrana ? On en serait encore loin…

Aucun signe de Koeman !