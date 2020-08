Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pourquoi Koeman a accepté le challenge Barça

Publié le 24 août 2020 à 7h15 par La rédaction

Ancien sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman a rejoint le FC Barcelone après l’éviction de Quique Setien, et ce grâce à une clause surprenante présente dans son contrat avec les Oranje…

Ronald Koeman a surpris plus d'un amateur de football en étant nommé coach au FC Barcelone. Ancienne gloire du Barça, ce disciple de Johan Cruyff a rejoint les Blaugrana en tant que coach de l’équipe première, après l’éviction de Quique Setien suite à l’humiliation subie lors du quart de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich 8-2. Ce dernier, qui était sélectionneur des Pays-Bas, a finalement pris la décision de rejoindre le club de ses rêves, et ce grâce à une clause surprenante…

« Koeman ne voulait pas dire non au Barça »