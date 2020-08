Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Premier clash entre Koeman et Bartomeu pour le mercato ?

Publié le 24 août 2020 à 6h30 par Th.B.

Souhaitant recruter son compatriote Memphis Depay, Ronald Koeman devrait se frotter à la volonté du FC Barcelone de faire son maximum pour le transfert de Lautaro Martinez.

Désireux de faire souffler un vent néerlandais sur le Camp Nou, Ronald Koeman aurait déjà dressé une liste de potentielles recrues dans le cadre du mercato estival. On y retrouverait Georginio Wijnaldum, Memphis Depay ou encore Donny Van de Beek, comme le10sport.com vous le révélait récemment en exclusivité. Néanmoins, bien que la Cadena SER ait récemment assuré que Koeman aurait les pleins pouvoirs sur le marché des transferts, la priorité du FC Barcelone ne serait pas l’une des trois pistes énoncées ci-dessus.

Koeman veut Depay, le Barça n’en démord pas pour Lautaro Martinez