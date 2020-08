Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aouar, Depay... Vers un incroyable coup de balai à Lyon ?

Publié le 24 août 2020 à 3h15 par A.M.

Absent de la scène européenne pour la saison prochaine, l'OL pourrait voir partir plusieurs gros joueurs cet été. Et ça commence déjà à sactiver.

« Il y aura des départs, mais je ne suis pas inquiet ». Après l'élimination contre le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions, Juninho a reconnu que plusieurs joueurs pourraient partir. Dans la foulée, Rudi Garcia s'est montré plus prudent, tout en reconnaissant que ses joueurs s'étant distingués, il y avait un risque : « Juninho a parlé un peu vite, on ne peut pas le dire ce soir. Il y aura peut-être des départs ou pas. On a de toutes façons un effectif de grande qualité, beaucoup de solutions devant. Ce que je peux dire, c'est que des joueurs se sont mis en lumière. On aurait pu être attaqués avant, on le sera peut-être après, ce n'est pas le moment d'en parler ».

Aouar et Depay très demandés

Parmi les joueurs concernés, il y a de gros noms. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Houssem Aouar voit la Juventus faire le forcing pour le recruter. Dans le viseur du PSG et d'Arsenal, le milieu de terrain de l'OL est très apprécié par Andrea Pirlo le nouvel entraîneur turinois. La Vieille Dame est donc en pole dans ce dossier. L'autre cadre des Gones dont l'avenir fait beaucoup parler est Memphis Depay à qui il ne reste qu'une seule année de contrat. Et surtout, Ronald Koeman vient d'être nommé sur le banc du Barça et souhaiterait récupérer le joueur qu'il avait nommé capitaine avec la sélection des Pays-Bas. Enfin, Moussa Dembélé n'est pas non plus assuré de rester puisqu'il est très apprécié en Premier League. Autrement dit, ce sera chaud à l'OL jusqu'au 5 octobre.