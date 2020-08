Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce chantier qui se complique pour Longoria !

Publié le 24 août 2020 à 2h15 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral gauche, l'OM semble buter sur ce dossier malgré l'activation de plusieurs pistes.

« L'objectif c'est au moins de rester avec le même effectif, qui est maintenant élargi avec les arrivées de Balerdi et Pape (Gueye). Il manque une option à Dario et une à Amavi. On cherche sur le mercato, mais peut-être qu'il y aura des prêts ou des joueurs sans contrat si on ne vend pas ». Il y a quelques jours, André Villas-Boas confirmait sa volonté d'attirer deux renforts dont un latéral gauche. Et pour cause, Jordan Amavi est le seul spécialiste du poste au sein de l'effectif de l'OM. Mais ce dossier est loin d'être facile à boucler.

L'OM galère pour son latéral gauche

En effet, ces derniers jours, plusieurs noms ont circulé. Alex Centelles (Valence FC), Pervis Estupiñan (Watford), Dimitrios Giannoulis (PAOK) ou encore Caio Henrique (Atlético de Madrid) ont ainsi été associés à l'OM, sans qu'aucun ne soit bouclé. Le joueur de Diego Simeone semble être la priorité puisqu'il sort d'un prêt convaincant à Gremio, mais le FC Porto est à l'affût et le club phocéen ne pourra pas dépenser d'argent dans ce dossier et cherche un prêt ou un joueur en fin de contrat avec de conserver son budget pour l'attaquant. Reste à savoir si Pablo Longoria arrivera à trouver un latéral pour le premier match de l'OM en Ligue 1.