Mercato - Barcelone : Koeman snobé par cette piste défensive ?

Publié le 23 août 2020 à 19h45 par La rédaction

A la recherche d'un remplaçant à Jordi Alba dans le couloir gauche, le FC Barcelone s’intéresserait à José Gaya. Problème, cet intérêt ne serait pas réciproque

Après la déroute vécue face au Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone s’apprête à opérer de grands changements au sein de son effectif cet été. Nommé à la tête de l'équipe, Ronald Koeman aurait déjà indiqué la porte de sortie à plusieurs joueurs, comme Luis Suarez, Samuel Umtiti ou encore Arturo Vidal et Ivan Rakitic. Néanmoins, l’un des principaux chantiers des Catalans se situerait en défense, notamment dans le couloir gauche pour remplacer Jordi Alba. Ces derniers jours, les noms de José Gaya et Angelino sont revenus avec insistance, des dossiers plus compliqués que prévu.

José Gaya ne veut pas quitter Valence !