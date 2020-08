Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Philippe Coutinho, l’heure de la seconde chance est venue ?

Publié le 23 août 2020 à 16h30 par T.M.

Pour Philippe Coutinho, l’aventure au Bayern Munich touche donc à sa fin. Désormais, le Brésilien est attendu au FC Barcelone et alors qu’un nouveau départ semblait se profiler pour le milieu de terrain, grâce à Ronald Koeman, il pourrait finalement se voir accorder une seconde chance en Catalogne.

En janvier 2018, le FC Barcelone n’a pas regardé à la dépense pour recruter Philippe Coutinho à Liverpool. Etant sur ses traces depuis de nombreux mois, le club catalan a fini par avoir gain de cause avec le Brésilien, censé venir faire oublier Neymar au Camp Nou. Et fort de ses prestations exceptionnelles chez les Reds, Coutinho était très attendu au Barça. Problème, en 18 mois passés en Catalogne, le joueur de 28 ans n’a jamais montré ce qu’il avait pu faire en Premier League. Forcément, avec l’investissement colossal réalisé pour le faire venir, l’international auriverde s’est retrouvé vivement pointé du doigt et même pris en grippe par les socios. Une situation trop compliquée qui a ainsi poussé la direction du FC Barcelone a envoyé Philippe Coutinho en prêt cette saison au Bayern Munich. Mais l’aventure touche désormais à sa fin et la question est maintenant de savoir ce qui attend l’ancien de Liverpool. Il y a quelques jours encore, tous les signaux indiquaient que le Barcelonais allait de nouveau repartir, que ce soit dans le cadre d’un transfert sec ou d’un prêt, mais avec la nomination de Ronald Koeman, les cartes ont été rebattues.

Koeman compte sur Coutinho !

Désormais aux commandes au FC Barcelone, Ronald Koeman va donc devoir trancher pour Philippe Coutinho. Et à en croire les informations de Mundo Deportivo , il semblerait que le Néerlansais l’ait déjà fait. En effet, l’entraîneur du Barça compterait bel et bien sur le Brésilien pour son nouveau projet en Catalogne. D’ailleurs, selon le média ibérique, Koeman aurait prévu d’appeler Coutinho dans les prochaines heures pour lui faire part de ses plans et voir ce que le joueur souhaite réellement faire pour son avenir. La balle serait donc désormais dans le camp du Brésilien. Sera-t-il convaincu par le projet que lui exposera le nouvel entraîneur du FC Barcelone ? Une chose est sûre, avec Ronald Koeman, Philippe Coutinho pourrait réellement avoir l’occasion de briller sous la tunique blaugrana.

Enfin utilisé comme il le faut ?