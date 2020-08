Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros danger à prévoir pour cet ancien de Ligue 1 ?

Publié le 23 août 2020 à 16h15 par La rédaction

À la recherche de sang frais dans le secteur défensif, le FC Barcelone a dernièrement activé la piste à Malang Sarr. Cependant, le club catalan ne serait pas seul sur le dossier et pourrait être doublé dans les prochains jours par un cador anglais.

L’arrivée de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone a redistribué les cartes au sein de l’effectif catalan et de nombreux joueurs sont sur la sellette. On retrouverait ainsi des cadres comme Luís Suárez, Ivan Rakitic, Jordi Alba ou encore Samuel Umtiti. Pour pallier cette vague de départ, le FC Barcelone veut se renforcer intelligemment car le club catalan n’a pas une manne financière importante pour réaliser de gros transferts à cause du Covid-19. Parmi les joueurs associés au club catalan ces dernières semaines, on retrouverait la piste menant à Malang Sarr. L’ancien défenseur de l’OGC Nice est actuellement libre et avait été approché par Éric Abidal récemment. Problème, le dirigeant français a été remercié par la direction du FC Barcelone et la piste a été mise de côté. Un choix qui pourrait profiter à un cador anglais qui aurait accéléré afin de finaliser l’arrivée de Malang Sarr.

Chelsea se place pour Malang Sarr