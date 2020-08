Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Van de Beek, Koeman pense à un autre joueur de l'Ajax !

Publié le 23 août 2020 à 13h15 par La rédaction

A la recherche d’un latéral gauche, le FC Barcelone multiplie les pistes dans ce secteur à l’image de José Gaya, mais aurait aussi réactivé une de ses anciennes pistes du côté de l'Ajax Amsterdam.

Depuis l’arrivée de Ronald Koeman, certains cadres du FC Barcelone seraient sur la sellette. Arrivé après le licenciement de Quique Setien, le coach néerlandais entend imposer sa patte et ouvrir une nouvelle page au sein du club catalan. Parmi ses plans, le départ de nombreux cadres fait office de priorité pour Ronald Koeman qui voudrait réaliser un grand ménage estival et ciblerait des joueurs comme Luis Suarez, Ivan Rakitic mais aussi Jordi Alba. Le latéral gauche du FC Barcelone n’aurait pas convaincu le nouvel entraîneur catalan qui lui chercherait un remplaçant. Outre la piste menant à José Gaya qui prend de l’épaisseur du côté de la Catalogne, un autre joueur, ciblé un temps par le FC Barcelone, pourrait revenir au premier plan : Nicolas Tagliafico.

Le Barca réactive la piste Tagliafico !