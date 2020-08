Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le grand ménage de Koeman s’annonce délicat…

Publié le 23 août 2020 à 14h30 par T.M.

Nommé par le FC Barcelone, Ronald Koeman, désormais sur le banc de touche, souhaite opérer un grand chamboulement au sein de son effectif afin de repartir sur de nouvelles bases. La grande majorité des joueurs du Barça est ainsi poussée vers la sortie, mais ce grand coup de balai ne devrait pas être aussi simple que cela…

Après la claque infligée par le Bayern Munich en Ligue des Champions, le FC Barcelone entame donc un nouveau cycle. Un renouveau entamé avec Ronald Koeman sur le banc de touche. Le Néerlandais a ainsi remplacé Quique Setien et il a bien l’intention de changer les choses en Catalogne. Un grand ménage devrait être effectué au sein de l’effectif. Si le flou règne actuellement autour de l’avenir de Lionel Messi, l’Argentin a été désigné comme intrasférable par Josep Maria Bartomeu, au même titre que Ter Stegen, De Jong, Semedo, Griezmann, Dembélé, Fati ou encore Puig. Pour ce qui est des autres joueurs du FC Barcelone, un départ serait donc envisagé et cela concerne donc Luis Suarez, Jordi Alba ou encore Sergi Busquets, eux qui sont pourtant des cadres du club catalan. Ce remaniement pourrait donc faire de grosses victimes, mais aux yeux de Ronald Koeman, rajeunir l’effectif semble être une nécessité pour relancer la machine. Problème, entre les intentions de Koeman et de la direction et celles des joueurs poussés vers la sortie, il y aurait de grosses divergences.

Personne ne veut partir !