Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : A quoi pourrait ressembler le Barça version Koeman ?

Publié le 24 août 2020 à 4h45 par T.M.

Désormais sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman envisage déjà de nombreux changements au sein de son effectif. D’ici quelques semaines, l’équipe blaugrana pourrait donc afficher un visage bien différent d’il y a quelques semaines.

Avec la claque reçue en Ligue des Champions, le FC Barcelone entame désormais un nouveau chapitre. Un renouveau qui a commencé avec la nomination de Ronald Koeman sur le banc de touche. C’est donc désormais lui qui est aux commandes et il semble déjà avoir une idée précise de ce à quoi pourrait ressembler son équipe la saison prochaine. Sous l’impulsion de Koeman, les changements pourraient ainsi être nombreux au Barça, de quoi totalement changer le visage du club catalan…

Quelle équipe pour le Barça ?

Entre l’équipe qui s’est inclinée contre le Bayern Munich et celle qui devrait jouer cette saison, le FC Barcelone devrait connaitre plusieurs changements. Dans les buts, cela ne devrait pas bouger avec Marc-André ter Stegen. A droite, Nelson Semedo a été déclaré intransférable par Bartomeu, de même que Lenglet en défense centrale. Et pour accompagner le Français en charnière, c’est Eric Garcia (Manchester City) qui serait souhaité, lui qui pourrait ainsi assurer la succession de Gerard Piqué. Dans le couloir gauche, le chantier est énorme avec les possibles départs de Firpo et Alba. Il n’empêche que des pistes existent avec Angelino (Manchester City), Gaya (Valence) ou Tagliafico (Ajax). Pour ce qui est de l’entrejeu, Miralem Pjanic va renforcer les rangs tandis que plusieurs joueurs pourraient partir (Busquets, Vidal, Rakitic, Roberto). Ayant l’intention de repositionner Frenkie De Jong en 6, Koeman souhaiterait également attirer Van de Beek (Ajax), qui pourrait ainsi reformer la paire avec son compatriote néerlandais. Pour ce qui est du secteur offensif, Luis Suarez est poussé vers la sortie, mais tout le monde retient surtout son souffle pour Messi tandis que Griezmann et Dembélé ne sont pas à vendre selon Bartomeu. De quoi donner le choix à Ronald Koeman, qui pourra aussi s’appuyer sur Ansu Fati, ainsi que Trincao et Pedri.