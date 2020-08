Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une vieille connaissance de Koeman fixe un dossier à 160M€ !

Publié le 23 août 2020 à 14h15 par T.M.

Ancien club de Ronald Koeman, Everton aurait pris ses dispositions face à un retour à la charge du FC Barcelone, où officie désormais le Néerlandais, pour Richarlison.

L’été promet d’être agité au FC Barcelone. Suite à l’humiliation vécue en Ligue des Champions, Ronald Koeman a été nommé entraîneur du club catalan. Et sous l’impulsion du Néerlandais, un grand ménage devrait être effectué au sein de l’effectif. Actuellement, c’est notamment le cas de Luis Suarez qui cristallise de nombreuses attentions. A 33 ans, et à un an de la fin de son contrat, l’Uruguayen serait poussé vers la sortie par le nouvel entraîneur du Barça. De quoi alors libérer une place sur le front de l’attaque. Pour remplacer Suarez, la priorité se nommerait toujours Lautaro Martinez, tandis que Memphis Depay serait également une option pour Koeman. Une recherche d’un élément offensif qui aurait d’ailleurs fait réagir du côté d’Everton, ancien club du technicien néerlandais.

Un dossier à 160M€ !