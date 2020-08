Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pirlo prêt à tout pour conserver Cristiano Ronaldo ?

Publié le 24 août 2020 à 18h45 par La rédaction

Alors que Cristiano Ronaldo envisagerait de plus en plus un départ de la Juventus, le PSG se tiendrait toujours à l’affût. Cependant, Andrea Pirlo serait prêt à tout pour conserver l’international portugais cet été…

L’avenir de Cristiano Ronaldo ne semble toujours pas certain. Après l’élimination de la Juventus en huitièmes de finale de Ligue des Champions face à l’OL, l’international portugais était furieux contre son équipe, et surtout pour le niveau de jeu affiché par ses coéquipiers. Après le départ de Maurizio Sarri et l’arrivée d’Andrea Pirlo sur le banc, l’avenir de l’international portugais a été remis en cause, alors qu’il se murmurait que le PSG se tenait toujours à l’affût de la moindre envie de départ de la star de la Juve. Cependant, le nouveau coach des Bianconeri serait aujourd’hui prêt à tout pour conserver Cristiano cette saison…

Une place centrale promise à Cristiano ?