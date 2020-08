Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Cristiano Ronaldo aurait rendu un énorme service… à Manchester United

Publié le 24 août 2020 à 4h15 par T.M.

L’hiver dernier, Manchester United a sorti le chéquier pour recruter Bruno Fernandes. Un gros coup au-dessus duquel planerait l’ombre d’un certain Cristiano Ronaldo.

En seulement quelques mois, Bruno Fernandes s’est imposé comme un joueur essentiel à Manchester United. Arrivé en janvier dernier, le Portugais a totalement changé le visage de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer, étant décisif en marquant des buts et en délivrant des passes décisives. A Old Trafford, on ne regrette donc pas d’avoir lâché 80M€, bonus compris, pour l’ancien joueur du Sporting Portugal tant il a influencé l’excellente fin de saison de Manchester United. De son côté, Bruno Fernandes marche lui dans les traces de Cristiano Ronaldo en quittant le Sporting Portugal pour le club mancunien. Le quintuple Ballon d’Or qui aurait d’ailleurs influencé cette opération.

« Il a demandé les conseils de Cristiano Ronaldo »