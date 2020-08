Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce chantier dont Leonardo se serait bien passé...

Publié le 24 août 2020 à 2h00 par A.M.

Alors qu'il a déjà de nombreux dossiers à gérer cet été, Leonardo va également devoir s'occuper du poste du gardien de but. Explications.

D'ici la fermeture du mercato le 5 octobre prochain, Leonardo a du pain sur la planche. Et pour cause, le directeur sportif souhaite attirer au moins deux milieux de terrain, un latéral gauche et un latéral droit, sans oublier un défenseur central afin de remplacer Thiago Silva et un attaquant pour assurer le rôle de doublure de Mauro Icardi. Dans cette optique, plusieurs noms circulent déjà, mais il faudra également gérer les départs et... le poste de gardien de but, ce qui n'était pas prévu initialement, compte tenu du fait qu'il y a déjà eu de nombreux mouvements à ce poste l'été dernier.

Un nouveau chantier chez les gardiens