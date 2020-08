Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel interpelle Leonardo pour cet été !

Publié le 25 août 2020 à 5h00 par T.M.

Avec cette fin de la Ligue des Champions, le PSG doit désormais se concentrer sur cette nouvelle saison. Et pour entamer de la meilleure des manières ce nouvel exercice, Thomas Tuchel a interpellé Leonardo pour le recrutement.

Ces derniers jours, le PSG était totalement concentré sur la Ligue des Champions. Leonardo avait ainsi remis à plus tard tous les dossiers qui concernaient le mercato. Mais l’aventure européenne est désormais terminée et pour le club de la capitale, il faut rapidement se remotiver suite à cet échec contre le Bayern Munich car la Ligue 1 a déjà repris. Le directeur sportif peut donc désormais totalement se concentrer sur le recrutement à faire pour donner de nouvelles solutions à Thomas Tuchel. L’Allemand n’a d’ailleurs pas hésité à dire ce dont il avait besoin.

« Il faut profiter du mercato maintenant et rendre l’équipe meilleure »