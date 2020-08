Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La clé du mercato de Leonardo, c’est lui…

Publié le 25 août 2020 à 4h30 par T.M.

Devant résoudre le gros chantier du milieu de terrain cet été au PSG, Leonardo pourrait voir sa mission être influencée par un certain Julian Draxler.

Le temps de finir la Ligue des Champions, Leonardo avait mis les dossiers mercato du PSG en stand-by. La finale contre le Bayern Munich désormais passée, le directeur sportif parisien peut reprendre ses affaires. Jusqu’au 5 octobre, date de la fermeture du mercato estival, cela pourrait bouger au PSG tant les chantiers sont nombreux. Néanmoins, la priorité semble se trouver au milieu de terrain, où, malgré les arrivées d’Idrissa Gueye et Ander Herrera l’été dernier, Leonardo souhaite injecter du sang neuf et surtout de l’impact. Pour cela, il fait de Sergej Milinkovic-Savic sa priorité. Toutefois, le joueur de la Lazio n’est pas donné et en parallèle, ce sont Ismaël Bennacer (Milan AC) et Matteo Guendouzi (Arsenal) qui sont surveillés.

Draxler décisif ?