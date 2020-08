Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux nouveaux gros départs déjà actés !

Publié le 25 août 2020 à 3h15 par A.M.

Suite à la défaite en finale de la Ligue des Champions, le PSG va pouvoir entamer ses gros chantiers. Et cela sera sans deux joueurs puisque Thiago Silva et Sergio Rico ont annoncé leur départ.

Alors que la Ligue des Champions est désormais terminée, le PSG va pouvoir se concentrer sur son mercato. Et il va falloir compenser plusieurs départs. Et pour cause, après Edinson Cavani et Thomas Meunier, Thiago Silva a confirmé qu'il avait bien disputé son dernier match avec le PSG dimanche soir : « C’était mon dernier match à Paris. Je suis triste. Je m’excuse auprès des supporters. Je remercie tous les fans pour leur amour. Je veux jouer 3-4 ans encore et disputer la Coupe du monde au Qatar . » Et ce n'est pas tout puisque Sergio Rico, prêté par le FC Séville, a également annoncé son départ. Son option d'achat ne sera pas levée.

Thiago Silva et Sergio Rico font leurs adieux