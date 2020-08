Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse mise au point de Thiago Silva sur son avenir !

Publié le 24 août 2020 à 9h45 par T.M.

Ce dimanche, face au Bayern Munich, Thiago Silva a donc disputé son dernier match avec le PSG. Arrivé à la fin de son contrat avec le club de la capitale, le Brésilien a annoncé la couleur pour son avenir.

A 35 ans, Thiago Silva imaginait certainement des adieux plus festifs avec le PSG. En fin de contrat en juin dernier, le Brésilien avait prolongé de quelques semaines pour terminer la Ligue des Champions avec le groupe de Thomas Tuchel. Une belle aventure qui se sera finalement terminée sur une mauvaise note avec cette défaite en finale contre le Bayern Munich (1-0). Désormais, un nouveau chapitre s’ouvre donc pour Thiago Silva, qui va devoir se trouver un nouveau club après avoir passé 8 ans sous le maillot du PSG. Et alors que les rumeurs l’annoncent à Chelsea ou encore à la Fiorentina, le principal intéressé a fait le point.

« Demain et après demain, je regarderai les offres et on décidera »